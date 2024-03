Ator conta como foi descobrir que 'morreu' na internet: 'Sensação ruim'

Talvez você já tenha ouvido falar no nome de Daniel Warren. Com passagens por novelas como "Malhação" e "Deus Salve o Rei", o ator tomou um susto certa vez com uma notícia estranha. Em outubro de 2018, Daniel estava de férias, em Lisboa, quando descobriu que uma notícia sobre sua morte estava circulando nas redes sociais.

Eu estava saindo de um museu em Lisboa. Recebi mensagem de vários amigos, de lugares diferentes, perguntando se estava tudo bem.

Daniel Warren ao podcast Rádio Novelo.

Por que isso aconteceu?

Daniel foi apresentador do Art Attack, programa do Disney Channel, durante muitos anos. E seu nome foi confundido com o de Rui Torres, apresentador do mesmo programa na versão mexicana, e que morreu dez anos antes, em fevereiro de 2008.

Fiquei atônito, sem reação, com raiva porque não conseguia entender. Pesquisei e tinham comentários em um monte de lugar, no Instagram, no Twitter. Foi uma sensação muito ruim, parece que você morreu mesmo e está vendo as pessoas comentando. Eu fiquei muito assustado, bem esquisito durante vários dias.

Daniel Warren

Daniel disse que nunca descobriu em que momento exatamente começou a se espalhar a notícia falsa de sua morte. A informação, que ano após ano volta a viralizar nas redes sociais, foi dada por um site brasileiro. Na manchete, a página trazia o título "Famoso apresentador de TV do Brasil comete suicídio e deixa país em luto", mas no texto eles explicam que se trata de Rui Torres.

Fake news internacional

Daniel não foi o único apresentador do programa associado equivocadamente à morte. Emiliano Pandelo, que também trabalhou na versão espanhola, teve seu nome ligado a uma suposta morte.

Também ao podcast, Emiliano disse que achou um vídeo no YouTube que falava de uma "maldição" envolvendo apresentadores do Art Attack, que todos tinham morrido. O vídeo já foi removido das plataformas.