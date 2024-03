Wanessa é vista pela 1ª vez após ser expulsa por agredir Davi no BBB 24

Wanessa Camargo foi vista na tarde deste sábado (2) pela primeira vez após ser expulsa do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

A cantora foi flagrada chegando de van ao aeroporto Santos Dumont, no Rio. Na sequência, ela desceu do veículo e passou por uma área reservada.

Cantora usava um blusão de moletom azul e máscara ao passar pelos corredores do aeroporto. Ela não falou com a imprensa no trajeto.

Wanessa Camargo é visto em aeroporto do Rio Imagem: Victor Chapetta / AgNews

A produção avisou que Wanessa está fora do reality show. Ela foi chamada ao Confessionário, e, minutos depois, os participantes ouviram o anúncio para recolherem os pertences da cantora. "Atenção, senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente", disse a voz.

Vale ressaltar que Wanessa não foi considerada expulsa, uma vez que ela ainda deve cumprir a agenda normal dos ex-BBBs, com participações nos programas e redes sociais da Globo.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Tecnicamente, o termo "expulsão" não tem sido adotado mais pela emissora em casos recentes de desclassificação.

Participantes expulsos perdiam todos os prêmios acumulados e não participavam dos programas tradicionais da emissora, o que acontece com eliminados e desclassificados.

A saída da cantora aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após a festa de sexta-feira, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

