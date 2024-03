Wanessa Camargo fora do BBB: o que aconteceu entre cantora e Davi?

No início da tarde de sábado (2), a produção do BBB 24 (Globo) pediu para os brothers arrumarem as malas de Wanessa Camargo.

O que aconteceu

Após a festa, o assunto "Wanessa expulsa" se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter).

Na madrugada, Davi acusou a cantora de ter batido em sua perna enquanto ele dormia.

Wanessa pulava pelo quarto quando bateu na cama do brother, onde ele dormia coberto pelo edredom. A cantora, que não sabia da presença de Davi, foi avisada e se desculpou.

Ele contou que foi ao Confessionário para reclamar da suposta agressão.

De acordo com Davi, ele foi avisado que as imagens estavam sendo analisadas.

Davi reclamou novamente com Isabelle na manhã de sábado. "Me deu um tapa muito forte na perna. Eu levantei e fiquei olhando para a cara dela. Respirei fundo e fui ao Confessionário".

A cantora foi chamada ao Confessionário pouco tempo após o Raio X e não retornou.

A produção pediu aos demais concorrentes que pegassem os pertences dela e colocassem na despensa.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

