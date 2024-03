Sepultura inicia última turnê em BH com baterista estreante e muita emoção

A banda de heavy metal mineira Sepultura concluiu na noite de sexta-feira (1º/3) o primeiro show da turnê "Celebrating Life Through Death" com muita emoção, em uma apresentação de duas horas que reuniu 5.000 pessoas.

O que aconteceu?

Com setlist repleto de clássicos como "Attitude", "Kairos", "Troops of Doom" e "Roots Bloody Roots", a banda deu um show e tanto para os fãs. Alison Millo é um fã de longa data e afirmou que sentiu falta de algumas músicas, mas no geral, saiu satisfeito.

As expectativas foram mais que cumpridas, foram até superadas. Até senti falta de algumas músicas, mas, no final, o saldo foi mais positivo do que negativo. Alison Millo, fã do Sepultura

Alison Millo segura a baqueta do baterista Greyson Nekrutman, que estreou no Sepultura na sexta (1º/3), em BH Imagem: Renata Pedrosa/UOL

Millo foi um dos sortudos que pegou uma das baquetas do novato Greyson Nekrutman. "Eu estava parado e vi ela vindo na minha direção quase que brilhando. Levantei a mão pra pegar e vieram mais cinco mãos, mas acabei sendo mais forte", conta.

A recepção ao norte-americano também foi bem calorosa por parte da plateia. Em diversos momentos o público bradou em coro o nome de Nekrutman.

Liliana Hermont é fã há mais de 30 anos e também aprovou a performance do baterista. "Gostei muito dele, porque o Sepultura superou essa ruptura e abriu as portas para essa nova geração de músicos", afirmou.

O gigante Derrick Green na apresentação do Sepultura na sexta (1º/3), em Belo Horizonte Imagem: @pridiabr/Divulgação

Existia a especulação de que esse seria um show especial, por ser em Belo Horizonte, cidade berço do Sepultura. Porém, a apresentação não teve nenhuma surpresa, além de uma setlist que agradou os fãs.

Troca de baterista dominou a conversa do público antes do show

Confira a setlist completa:

Intro Polícia + Refuse/Resist

Territory

Slave New World

Phantom Self

Dusted

Attitude

Kairos

Means to an End

Cut-Throat

Guardians of Earth

Mindwar

False

Choke

Escape to the Void

Kaiowas (jam de percussão)

Sepulnation

Biotech is Godzilla

Agony of Defeat

Troops of Doom

Arise

Ratamahatta

Roots Bloody Roots

O guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, faz o show de despedida em Belo Horizonte, cidade onde a banda foi formada 40 anos atrás, na sexta (1º/3) Imagem: @pridiabr/Divulgação

A turnê final do Sepultura ainda passa por mais sete cidades brasileiras. A banda se apresenta em Juiz de Fora (2 de março), Brasília (9 de março), Uberlândia (15 de março), Porto Alegre (21 de março), Curitiba (22 de março), Florianópolis (23 de março) e São Paulo (6 e 7 de setembro) e segue para outros países até o fim do ano que vem.

Veja abaixo mais fotos do show do Sepultura em BH

O baixista Paulo Jr., do Sepultura, durante show na noite de sexta (1º/3), em Belo Horizonte Imagem: @pridiabr/Divulgação

Fã vibra com estreia da turnê de despedida do Sepultura em Belo Horizonte Imagem: @prodiabr/Divulgação

Telão exibe a clássica bandeira do Brasil do Sepultura na primeira noite da turnê de despedida da banda mineira, em Belo Horizonte Imagem: @pridiabr/Divulgação

Derrick Green, vocalista do Sepultura, na estreia da turnê de despedida da banda, na sexta (1º/3), em Belo Horizonte Imagem: @pridiabr/Divulgação

Cidade onde o Sepultura nasceu há 40 anos se despede da banda, na noite de sexta (1º/3) Imagem: @pridiabr/Divulgação

Andreas Kisser faz em casa o primeiro show da turnê de despedida do Sepultura, na sexta (1º/3) Imagem: @pridiabr/Divulgação

Todos os olhos estavam voltados para Greyson Nekrutman, o novo baterista do Sepultura Imagem: @pridiabr/Divulgação