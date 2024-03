Perfil de Wanessa se pronuncia após desclassificação de cantora do BBB 24

O perfil oficial de Wanessa Camargo no Instagram se pronunciou na tarde de sábado (2) após a desclassificação da cantora do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

"Infelizmente o jogo acabou hoje para a Wanessa, por circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer", inicia a publicação.

Nesses mais de 50 dias de programa, Wanessa, assim como os demais participantes, foi desafiada a lidar com seus medos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus erros e acertos, mas viveu cada minuto e se mostrou uma pessoa amorosa, acolhedora, divertida, entregue e amiga fiel, conquistando muitos com suas demonstrações de afeto, independente de aliados.

A equipe dela agradeceu o apoio. "Como equipe, agradecemos imensamente a força, a garra, o apoio e a dedicação de toda a torcida e dos fãs, que ela tanto ama e que tanto reforçaram sua integridade, seu caráter, sua humanidade e seu talento".

"E é com tudo isso, e cercada de amor da família, dos amigos e de vocês, que a vida aqui fora continua. Agora é momento de cuidar da Wan, que no tempo certo vai poder falar por ela mesma sobre essa experiência", finalizou.

Wanessa Camargo foi desclassificada após violar uma regra do programa.

Na madrugada, Davi acusou a cantora de ter batido em sua perna enquanto ele dormia.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

