No BBB 24, Beatriz chora e lamenta: 'Wanessa foi expulsa'

Beatriz ficou emocionada após acordar com um aviso da produção pedindo que os brothers arrumem as coisas de Wanessa Camargo no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes dormiam quando a produção pediu que colocassem os pertences de Wanessa na despensa. "Atenção, senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente", disse a voz.

Beatriz, Matteus, Alane e MC Bin Laden se reuniram na sala. A Líder começou a chorar.

MC Bin Laden: "O que está acontecendo?".

Beatriz: "Wanessa foi expulsa".

MC Bin Laden: "Ela já foi?".

Alane: "Deve ter sido chamada no Confessionário e já foi".

Entenda

A cantora foi acusada de agredir Davi. Após a festa da Líder Beatriz, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que estavam analisando as imagens.

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 6292 votos 2,69% Alane 56,33% Davi 38,13% Michel 2,86% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6292 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash