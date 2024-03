'Não é só questão de talento', diz Eliane Giardini sobre nova geração na TV

Convidada do Otalab desta semana, a atriz Eliane Giardini acredita que as novelas devem ter equilíbrio entre atores consagrados e nomes da nova geração.

"Você vê na novela hoje, existe uma galera boa, talentosa. Acho que é preciso ter um equilíbrio. Não dá para fazer, como já teve em outras novelas, com 90% de atores jovens que não seguram o pepino", diz a atriz, que participou da primeira edição da novela Renascer.

Ela reconhece que existem novos talentos comprometidos no remake atual do folhetim da Globo e que vêm entregando boas atuações, mas destaca o papel de atores veteranos para manter o interesse da audiência na novela.

Você precisa ter saúde, ter disciplina pra fazer uma novela. Tem que chegar no horário, você tem que administrar bem o seu tempo. Pra você fazer uma novela bem, do primeiro ao último capítulo, é uma empreitada. E a gente que faz isso há 40 anos, nós temos uma experiência absurda.

Eliane Giardini

Eliane Giardini explica fala sobre vibradores: 'Preconceito é ridículo'

Em 2022, ela havia dito à revista Veja que "sabendo usar, não vai faltar bem-estar", que não procurava namorado e que "de qualquer forma, existem outras eficientes maneiras de se exercer o sexo o tempo todo. Vibradores, por exemplo". A fala repercutiu online.

Segundo Eliane, o assunto surgiu porque ela quer tirar do papel uma produção baseada em relatos de mulheres que transformaram suas vidas sexuais em uma casa de terapia orgástica — um espaço que ensina mulheres a atingirem o orgasmo com diferentes estratégias, entre elas o uso de vibradores.

Não tenho nada contra o vibrador. Sou a favor sozinha, acompanhada... É ridículo esse preconceito de pessoas que nem conhecem.

Eliane Giardini

Para além dos comentários sobre o uso individual de vibradores, a atriz diz que as mulheres ainda enfrentam resistência dos seus parceiros para adicionar elementos novos nas relações sexuais por machismo.

"É um machismo que existe tanto no homem como na mulher (...) Quando a mulher pega um vibrador, ele acha que não está dando conta do recado. Ele acha que a parceira está dando um recado".

Além do projeto de série sobre a sexualidade feminina, Eliane Giardini estreia em março, em São Paulo, a peça "Intimidade Indecente", em que ela divide o palco com Marcos Caruso e fala sobre a sexualidade de pessoas com mais de 60 anos.

Eliane Giardini sobre beijões na TV com Tony Ramos: 'Pessoas de 70 namoram e transam'

Par de Tony Ramos na novela Terra e Paixão com a personagem Agatha, Eliane Giardini protagonizou cenas com beijos quentes e sexo aos 71 anos. Em entrevista ao Otalab nesta terça (27), a atriz diz que as imagens geraram repercussão porque as novelas não colocavam atores mais velhos em cenas íntimas.

É um preconceito! A vida segue, o mesmo beijo que eu dei hoje, eu dava os 20, aos 30, e as pessoas de 60, 70 namoram, transam. É no audiovisual que você tem essa coisa. Quando tem o beijo de duas pessoas mais velhas, dá aquele selinho envergonhado. Eu e o Tony falamos 'não, esses dois personagens têm muita paixão'.

Eliane Giardini

A atriz estreou na televisão aos 40 anos na versão original da novela "Renascer" como a dona Patroa, personagem da atriz Camila Morgado no remake que está no ar na TV Globo. Para Giardini, é parte da sua história como atriz levar novas fronteiras para a televisão. "A minha geração vem com uma bandeira empurrando essas barreiras (...). Estamos vivendo um momento de inclusão".

Novos episódios do Otalab vão ao ar toda terça, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no Youtube. Assista ao episódio com Eliane Giardini abaixo: