Jonathan Azevedo chora ao anunciar fim de contrato com Globo: 'Recomeço'

O ator Jonathan Azevedo, famoso por viver o personagem Sabiá em "A Força do Querer" (2017), anunciou ontem (1) aos fãs que seu contrato com a Globo foi rescindido.

O que aconteceu

Jonathan Azevedo publicou um vídeo em seu Instagram contando que seu contrato de exclusividade com a Globo chegou ao fim.

No vídeo, o ator chora por minutos e relembra seu passado até entrar na emissora, há cerca de cinco anos. "Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e vai mudar a vida do meu filho, com tudo o que ele [personagem Sabiá] me projetou", diz.

Segundo ele, o contrato foi finalizado no último dia 24 de fevereiro e ele agora se dedica à sua empresa, Carta Preta, que busca difundir novos talentos.

"Teve muita dor [no meu passado]. Às vezes as pessoas me perguntam porque eu falo tanto de luz, mas é pela escuridão que passei. Deus foi muito bom comigo", diz. "Choro porque é muita coisa, passa um filme na minha cabeça. E eu sou grato por tudo isso".

Na legenda da publicação, o ator agradeceu à emissora e mostrou esperança na possibilidade de voltar a atuar. "Obrigado, TV Globo! Obrigado, Sabiá! Obrigado a cada um que me ajudou a chegar até aqui. O meu contrato de exclusividade com a Globo acabou, mas não vejo como um fim e sim como um recomeço. Logo tô de volta pra viver outras vidas, outros personagens, outras histórias".

Famosos como Lucas Arcanjo e Aline Wirley comentaram a publicação em apoio ao colega.