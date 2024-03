Nostalgia e cansaço do TikTok: bandas alternativas explicam a volta do emo

As bandas Plain White T's e Boys Like Girls fizeram sucesso nos anos 2000 com um estilo alternativo e hits como "Hey There Delilah" e "Two Is Better Than One". Hoje, se apresentam no festival I Wanna Be, que reúne bandas nacionais e internacionais de pop punk e rock.

Em entrevista a Splash, os artistas opinam sobre a volta do movimento emo, seus maiores sucessos e a vinda ao Brasil para a turnê.

Para Martin Johnson, do Boys Like Girls, a falta de autenticidade das músicas do TikTok trouxe de volta estilos como o emo e o rock. "Depois da pandemia, a indústria fonográfica contratou vários artistas do TikTok, pessoas nunca fizeram um show e estavam compondo para um computador, para um algoritmo. As pessoas queriam voltar a uma época em que a música tinha autenticidade, emoção. Um tempo mais simples, mais puro, com boas memórias."

Tom Higgenson, do Plain White T's, também acredita que a nostalgia é um grande fator. "Um grande fator foi passar pela pandemia. Acho que todo mundo se sentiu emo, claro, mas também queria algo que trouxesse um pouco de conforto, um pouco de nostalgia. As pessoas provavelmente estavam escutando muito essas músicas porque era algo que lembrava de uma época melhor, uma época mais simples."

Paul DiGiovanni e Martin Johnson, do Boys Like Girls, banda que se apresenta no festival I Wanna Be Tour, durante show em Las Vegas em 2022 Imagem: Tim Mosenfelder/FilmMagic/Getty Images

Bandas ainda amam seus maiores sucessos

Higgenson conta que, 18 anos depois do lançamento, ainda ama cantar "Hey There Delilah". "Algumas bandas odeiam seus sucessos ou não querem tocá-los. Nunca fomos essa banda. Sempre amamos essa música, tocar essa música. [...] Em todo lugar que vamos, as pessoas querem ouvir essa música. Quando tocamos, todos cantam juntos. É um momento muito especial, então não dá pra ficar bravo com isso." Nos shows em São Paulo e no Rio, eles convidarão a cantora brasileira Day Limns para cantar a faixa.

O Boys Like Girls acha "esquisito" ter que ensaiar "Two Is Better Than One", lançada há 15 anos, tantas vezes, mas curte tocá-la no palco. "Quando você está na frente daquela multidão enorme, como eu imagino que será amanhã, não há nada igual a essa música. É como se fosse nova de novo. Tocar os sucessos é algo muito especial para nós", diz o baterista John Keefe.

"Amamos a cultura brasileira", diz Martin Johnson

O Plain White T's toca pela primeira vez no Brasil e está animado para sentir a empolgação dos brasileiros. "Sempre recebemos mensagens de pessoas pedindo, implorando para tocarmos no Brasil. Temos tantos fãs aqui e ouvimos histórias de outras bandas contando que os fãs aqui são maravilhosos. Pedimos desculpas pela demora, mas estamos aqui e esperamos que esse seja apenas o começo."

A banda Boys Like Girls está empolgada para rever os fãs brasileiros, após ter tocado aqui pela última vez em 2011. "São fãs que demonstram que nos amam, que estão felizes por estarmos aqui, que querem que a gente continue voltando para cá. Culturalmente, não é algo que estamos acostumados a ver no nosso país. Achamos isso muito bonito."