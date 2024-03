Atriz que faz Buba é trans e deixou mercado financeiro para 'viver de arte'

De Splash, no Rio

Buba é uma das personagens mais comentadas de "Renascer" (Globo), seja por narrar os desafios de uma mulher trans que enfrenta vários dilemas ou pela atuação de Gabriela Medeiros. O remake marca a estreia da jovem de 22 anos nos folhetins.

A minha Buba nasce dos meus poemas, dos meus desenhos. Ela é muito intensa.

Gabriela Medeiros

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quem é Gabriela Medeiros?

Natural da periferia de São Paulo, Gabriela nasceu em Guaianases (zona leste). Começou a fazer teatro na adolescência, aos 13 anos, mas teve de pausar os estudos de atuação durante o processo de transição.

É um mix de sonhos. Todos os atores em torno de mim têm ensinado muita coisa. Quando li o roteiro pela primeira vez, eu sabia que ia mudar minha vida, mas não no sentido midiático, num sentido mais pessoal, sabe? Me transformar como mulher. Tenho aprendido muito com a Buba. Isso, para mim, é sem palavras.

Gabriela Medeiros

Gabriela Medeiros caracterizada como Buba em "Renascer" Imagem: Divulgalção/Globo

Gabriela chegou a cursar a faculdade de psicologia e a trabalhar no mercado financeiro, mas deixou tudo para trás a fim de lutar pelo sonho de atuar. Seu primeiro papel no audiovisual foi na série "Vicky e a Musa", lançada pelo Globoplay no ano passado.

Sou uma mulher super sensível. Venho do mercado financeiro, trabalhei com programação, comecei a estudar psicologia e interrompi o processo para viver de arte. Trabalhei em loja, em varejo. E hoje estou aqui.

Gabriela Medeiros

A história de Gabriela e de Buba se entrelaçam. "Eu trabalhava com o mercado financeiro e estava querendo migrar para faixa de RH porque eu comecei a estudar psicologia e hoje eu estou aqui representando uma personagem que é o reflexo da minha vida."

Gabriela também é fotógrafa, pintora e escreve poesias. "Eu era muito anônima e passei a ser vista pelo Brasil inteiro... Estou realizando o sonho da minha avó que sempre quis ser atriz. Sonho que sempre esteve comigo."

Representatividade trans

Buba foi interpretada por Maria Luisa Mendonça em 1993. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, era uma personagem hermafrodita — termo usado para pessoas que nasciam com genitália ambígua ou que não se encaixam nas noções típicas de sexo feminino ou sexo masculino, mas que caiu em desuso por ser pejorativo e foi substituído por intersexo. Agora, na adaptação de Bruno Luperi, Buba é uma mulher trans e se apaixona por José Venâncio (Rodrigo Simas).

Maria Luisa Mendonça foi muito receptiva e muito fofa comigo. Mandou ir pelo caminho doçura. A Buba é uma mulher doce, sensível e delicada. É o extrato do feminismo.

Gabriela Medeiros

José Inocêncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros) em cena quente de "Renascer" Imagem: Divulgação/Globo

Em "Renascer", Buba quer adotar uma criança e, por isso, decidiu buscar informações sobre os requisitos para adoção no Brasil. Em cenas que foram ao ar há duas semanas, a personagem demonstrou ter medo de sofrer preconceito por ser uma mulher trans. Uma cena ainda citou a Alexya Salvador, a primeira travesti a adotar uma criança no Brasil. Hoje, é mãe de três filhos e líder religiosa.

Tímida e pouco acostumada com a exposição midiática, Gabriela fala pouco de seu período de transição em entrevistas. No entanto, já abriu o coração em postagens nas redes sociais.

"Se eu pudesse abraçar essa criança aí da foto, eu diria a ela que: você não nasceu no corpo errado, que seu jeitinho de ser é especial, que o seu olhar para o mundo é único, que a sua sensibilidade não é sinal de fraqueza. Diria também para essa criança não chorar mais quando cortarem seu cabelo, que uma hora ele irá crescer; diria para não retrair o corpo por ter vergonha de ser quem é", escreveu ao compartilhar uma foto sua quando criança.