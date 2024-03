Filipe Ret abaixa cueca em clique sem camisa, e fãs deliram: 'Sou cardíaca'

Filipe Ret, 38, causou alvoroço nas redes sociais, na tarde deste sábado (2), ao compartilhar cliques sem camisa e abaixando a cueca.

O que aconteceu

O cantor encontrou uma brecha na agenda de trabalho e viajou com a namorada Agatha Sá para a Natal, no Rio Grande do Sul. Em postagem no Instagram, ele publicou uma sequência de fotos de seu dia de curtição na praia de Ponta Negra.

A segunda foto publicada pelo artista, no entanto, não passou despercebida pelos fãs: ele abaixou a cueca e deixou parte da virilha à mostra.

O clique de teor +18 ganhou uma chuva de mensagens ousadas. "Vai com calma, Ret. Minha namorada te segue", disse um internauta. "Me julguem, mas eu dei zoom aí", escreveu outro fã. "Eu sou cardíaca", brincou um terceiro seguidor.