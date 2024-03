Famosos reagem à desclassificação de Wanessa Camargo do BBB 24

Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 (Globo) após violar uma regra do programa. Na madrugada, Davi acusou a cantora de ter batido em sua perna enquanto ele dormia.

O que aconteceu

A cantora foi chamada ao Confessionário pouco tempo após o Raio X e não retornou.

A sua desclassificação foi assunto entre alguns famosos nas redes sociais.

Deborah Secco:

Nossa, seria mt melhor os dois batendo no paredão e ele a eliminando. Agora todo mundo fica contra ele de novo? eu entendo o ponto do Davi. Tb acho que se ele fizesse o mesmo, estariam em cima dele! mas nossa, não imaginei que essa expulsão aconteceria #BBB24 -- Deborah Secco (@dedesecco) March 2, 2024

Gil do Vigor

Gente? Expulsaram a WANESSA? -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 2, 2024

Dado Dolabella

BBB 24: Dado Dolabella comenta expulsão de Wanessa Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Marcus Vinicius, o oitavo eliminado do BBB 24, gravou uma série de stories no Instagram dizendo que está "chocado" e perguntando a opinião do público. "Babado", disse. Já Deniziane disse estar sem acreditar na eliminação.

André Gabeth (ex-BBB 1):

Achei a expulsão de Wanessa um carinho pra ela.

Mais um pouco e ela estaria super rejeitada, mas agora, com essa eliminação, ela ganha um monte de aliados achando que ela foi vítima de um exagero. -- ig: @euandregabeh (@andregabeh) March 2, 2024

Fred Nicácio:

EXPULSÃO JUSTA!

Quem decide a expulsão é o PROGRAMA.

Reclama com @boninho.

Se fosse o Davi bebado, batendo na perna da expulsa enquanto ela dormia, o mundo estaria acabando!



Parem de lamentar e questionar o que é inquestionável.



RUAAAAA POR JUSTA CAUSA. -- Fred Nicácio (@NicacioFred) March 2, 2024

Gleici Damasceno

Gente, o fato é que a Wanessa sabia sim que era o Davi que estava na cama, tanto que ela entra no quarto falando o nome dele, se ela não soubesse eu até não entenderia a expulsão, mas ela sabia, toucou nele, ele se sentiu agredido e foi ao confessionário falar #bbb24 -- Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) March 2, 2024

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

