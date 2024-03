Cantor perde controle de carro, atinge 2 pessoas e invade loja em Recife

O cantor Walter de Afogados, um dos compositores do hit "Morango do Nordeste", perdeu o controle do carro, atingiu duas pessoas e invadiu uma loja de conveniência de um posto de gasolina de Afogados, em Recife (PE).

O que aconteceu

De acordo com Amanda de Afogados, a filha do artista, Walter perdeu o controle do carro ao tentar estacionar em uma vaga do posto de gasolina, na última sexta-feira (1). Como não conseguiu frear o veículo, ele bateu em duas pessoas e derrubou a porta de vidro da fachada do estabelecimento.

"Meu pai tá bem, não aconteceu nada com ele. Quebrou toda a vidraçaria do posto de Afogados, mas ele passa bem. Ele chegou no posto, estacionou. Como o carro é automático, ele não tirou de marcha e o carro foi andando devagarzinho e ele não sentiu", explicou ela, em sequência de vídeos postados no Instagram.

O acidente ocorreu num posto de gasolina localizado entre a esquina da Estrada do Bongi e a Estrada dos Remédios, na zona oeste de Recife. Ainda segundo Amanda, as vítimas são conhecidas do artista e estão sendo assistidas após o susto.

Ele ainda bateu em duas pessoas, que, graças a Deus, também 'foram' ferimentos leves. Foi corte superficial, não foi corte profundo, por conta do impacto, na verdade, do vidro. O vidro caiu por cima dessas duas pessoas. Ambas são amigas da gente e já liguei pra eles. Está tudo bem e sobre controle. Estamos dando toda assistência.

Amanda de Afogados

Ela encerrou sua manifestação agradecendo por não ter ocorrido nada grave com o pai e as duas pessoas. "Estou aqui com o coração grato. [...] A gente não sabe, quando sai de casa, se vai voltar, mas as misericórdias do Senhor... Ó, meu Deus, obrigada. Meu pai está bem, não aconteceu nada com ele", concluiu.

Splash entrou em contato com Amanda de Afogados, filha do artista, para saber como está após o ocorrido. "Walter não teve nenhuma lesão. Ele saiu intacto, graças a Deus, e vem se recuperando em casa do susto. As duas pessoas tiveram ferimentos leves, graças a Deus, e já estão se recuperando em casa. Estão tendo toda atenção devida dele", garantiu ela.

A Polícia Civil de Pernambuco também foi acionada pela reportagem para prestar maiores esclarecimentos do acidente. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento oficial.