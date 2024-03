Brothers criticam Davi após Wanessa sair do BBB 24: 'Deu faculdade pra ele'

Após Wanessa Camargo deixar o BBB 24 (TV Globo), Fernanda, Pitel, Yasmin, Lucas Henrique, Miguel e Leidy Elin se reuniram no banheiro para comentar.

O que aconteceu

Os brothers criticaram a atitude de Davi, que reclamou com a produção após Wanessa bater em sua perna.

Fernanda: "Isso é ridículo".

Lucas Henrique: "Pesa o fato deles serem adversários. Ele pode usar isso".

Fernanda: "Ele quis tirar ela do jogo real. Ele não se sentiu ofendido e magoado porque encostou no pé. Ele quis tirar do jogo".

Pitel: "Ele é baixo, ele é baixo".

Yasmin: "Ainda não estou acreditando".

Pitel: "Nada pra ele pesa. Ela foi a única pessoa que ia chamar ele... Ela chamou [Davi na dinâmica que valia uma bolsa de faculdade], porque ele queria estudar, não sei o quê".

Leidy: "A única que deu a p*rra da faculdade pra ele!".

Pitel: "A única! Ninguém quis chamar ele. Ninguém! Ela botou tudo que tinha acontecido entre ela e ele de lado e disse: 'Se ele quer estudar, eu dou'. E nada disso pesa! Que tipo de pessoa egocêntrica".

Leidy: "Todo mundo brinca assim. Joga almofada na cara do outro, dá um tapinha, todo mundo brinca assim. Se a pessoa chega lá dentro e fala que se sentiu agredida, meu amor... Acabou".

