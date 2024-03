Botas de motoqueiro e cortinas de chuva no desfile da Hermes em Paris

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - A estilista da Hermes, Nadege Vanhee, acrescentou um toque country e ocidental à sua coleção de outono/inverno, lançando botas de motoqueiros e jaquetas de couro cravejadas em uma passarela forrada com cortinas de chuva.

As modelos passaram pelas gotas que caíam, desfilando a linha elegante de conjuntos de couro que incluíam calças lisas de cintura alta com botas de cano alto estilo cowboy.

As saias lápis com fendas combinadas com jaquetas tinham um ar jovial, enquanto os casacos com cintos tinham um toque mais tradicional.

As notas do desfile se referiam a "enfrentar os elementos" e citavam couros resistentes, sarjas robustas e cashmere flexível.

Para sua reverência, Vanhee ergueu os braços e se balançou ao som da trilha sonora, "Never Say Never", de Romeo Void, enquanto a plateia aplaudia.

A Semana de Moda de Paris vai até 5 de março, com desfiles de alguns dos maiores nomes do setor, incluindo as marcas Louis Vuitton e Dior, da LVMH, Saint Laurent e Balenciaga, da Kering, e Chanel.

