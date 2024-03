Blush em W: Vanessa Rozan testa truque para deixar bochechas coradas

Imitar o rubor natural da pele em contato com o sol é o objetivo da técnica do blush em formato de W, tema do episódio deste sábado (2) do Lab da Beleza, quadro apresentado pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan nas redes sociais de Universa. O truque viralizou nas redes sociais ao prometer um efeito "sun kissed" (beijada pelo sol, em tradução literal).

A técnica consiste em aplicar blush em bastão desenhando um W, de uma têmpora, passando pelo ponto alto das bochechas e sobre o nariz, até a outra têmpora. Depois, o produto é espalhado com a ajuda dos dedos ou de um pincel.

Veja abaixo duas dicas da expert para que a técnica alcance o resultado esperado:

1. Use um blush menos pigmentado. Se o produto tiver alta quantidade de pigmento, o risco é ficar com as bochechas muito avermelhadas. "Vai parecer que você tá indo pra festa junina", brinca Vanessa.

2. Use uma esponja ou pincel. Depois de fazer o contorno em W, a dica é espalhar o blush com uma esponja, que vai absorver parte do produto, ou dar batidinhas com um pincel. Vanessa preferiu usar um pincel com um pouco de base, para minimizar o efeito avermelhado.

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber se a técnica foi aprovada pelo Lab da Beleza: