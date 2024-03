Billie Eilish termina relacionamento depois de sonhar com ator de 'Batman'

Billie Eilish, 22, revelou que percebeu que precisava terminar com um namorado depois de um sonho com o ator Christian Bale, 50.

O que aconteceu

A cantora contou que um sonho peculiar trouxe respostas sobre o futuro de um relacionamento. "Há alguns anos eu tive um sonho com Christian Bale em um café ao pôr do sol, e isso me fez perceber que precisava terminar com meu namorado", revelou em uma entrevista para Amelia Dimoldenberg, 30.

"Genuinamente, acordei e voltei a mim", completou Billie, enquanto seu irmão, Finneas e a entrevistadora riam da história. Ela não revelou com quem terminou depois do sonho.

Especula-se que a compositora falava sobre seu relacionamento com Jesse Rutherford, 33, vocalista do The Neighbourhood. O casal esteve junto por sete meses e passou por um fim súbito em 2023.