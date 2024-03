BBB 24: Produção pede para brothers reunirem pertences de Wanessa

Após Davi acusar Wanessa de agressão, a produção do BBB 24 (Globo) pediu para os brothers colocarem os pertences da cantora na despensa da casa. A sister foi desclassificada do programa.

O que aconteceu

Wanessa entrou no Confessionário por volta de 12h50, logo após Davi — que acusou a cantora de agressão durante a manhã.

Minutos depois, a voz da produção anunciou: "Atenção, senhores! Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa."

Enquanto Davi dormia na madrugada de hoje, Wanessa pulou pelo quarto e acertou o pé do brother — que estava deitado coberto pelo edredom. A cantora disse que não sabia que o rapaz estava na cama e se desculpou.

Em um papo com Isabelle, o motorista disse que cobrou a produção sobre o ocorrido no Raio-X: "Espero que eles resolvam. Se eles não resolverem, vou fazer do meu jeito. Falei agora no Raio-X de novo. Eles têm que resolver porque é uma provocação pesada, já passou do ponto de vista do jogo."

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Wanessa ser desclassificada? Resultado parcial Total de 30815 votos 49,30% Gostei, ela mereceu 47,96% Não gostei, ela não fez nada demais 2,74% Ainda não sei, preciso ver as imagens Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 30815 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

