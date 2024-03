BBB 24: Wanessa Camargo é desclassificada após Davi pedir expulsão da cantora

A cantora Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24, informa o perfil oficial do reality show no X (antigo Twitter). Ela foi chamada para o confessionário do programa após ter sido acusada de agressão por Davi.

O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais neste sábado, 2, após a artista ter acordado o motorista de aplicativo com um suposto tapa na perna. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Wanessa, que negou que a cantora tenha ameaçado a integridade física do participante. A equipe ainda acusou Davi de ter acordado a colega "no susto" no mesmo dia. Leia mais abaixo.

No início da tarde deste sábado, a cantora foi chamada ao confessionário do programa. Pouco tempo depois, o Big Boss anunciou que os participantes deveriam arrumar os pertences da cantora.

"Atenção, senhores, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente", pediu a voz misteriosa. Depois disso, os participantes ficaram confusos sobre o destino da colega de reality, questionaram Davi sobre a reclamação feita por ele no confessionário e aguardam mais orientações da direção do programa.

Entenda o caso

Na ocasião, a cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: "Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara". Assista ao vídeo clicando aqui .

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.

"Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí", desabafou ele. "Estou cheio de ódio aqui, isso não se faz não, parceiro. [...] Tenho certeza que eles [a produção] vão tomar uma atitude."

O Estadão também entrou em contato com a Rede Globo para um pronunciamento sobre o caso, mas igualmente não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O que diz a equipe de Wanessa Camargo

Em nota enviada ao Estadão, a assessoria da artista negou que Wanessa tenha ameaçado a integridade física do participante e disse que ela estava em um "momento descontraído".

"Estamos acompanhando os acontecimentos das últimas horas, conscientes de que a Wanessa estava em um momento descontraído, final de festa, sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém", afirmou.

A nota ainda acusa Davi de ter acordado a artista "no susto" no mesmo dia. "Estamos aguardando os desdobramentos dessa situação", completou.

