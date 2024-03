BBB 24: Como foram os últimos momentos de Wanessa na casa?

Wanessa foi desclassificada do BBB 24 (Globo) após ser chamada ao Confessionário no início da tarde de hoje (2). Mais cedo, Davi acusou a cantora de agressão e cobrou medidas da produção.

Últimos momentos de Wanessa no BBB

Na madrugada de sábado (2), Wanessa participou da festa com Wesley Safadão ao lado dos outros brothers. No evento, a cantora se reconciliou com Alane pela treta que tiveram.

No começo da manhã, sob efeito de álcool, Wanessa entrou pulando no quarto e acertou o pé de Davi — que dormia coberto pelo edredom em uma das camas. A ex-sister disse que não viu o rapaz ali e pediu desculpas.

Por volta das 6h, Davi foi ao Confessionário para reclamar da suposta agressão. O papo não foi exibido no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que a produção estaria analisando as imagens.

Ela invadiu meu espaço e ultrapassou a linha! [...] Se fosse eu no lugar dela, isso não estaria assim. Teriam falado: "Ah, agrediu a Wanessa Camargo"... Ainda mais a amiga dela, Yasmin. Queria ver se fosse eu! Isso é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama e nas minhas pernas. Davi sobre Wanessa

Mais tarde, ele comentou com Isabelle que, no Raio-X, cobrou a produção sobre providências: "Espero que eles resolvam. Se eles não resolverem, vou fazer do meu jeito. Falei agora no Raio-X de novo. Eles têm que resolver porque é uma provocação pesada, já passou do ponto de vista do jogo."

Às 12h45, Davi foi chamado ao confessionário — cinco minutos depois, foi a vez de Wanessa. Em seguida, a produção anunciou: "Atenção, senhores! Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa!"

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Wanessa ser desclassificada? Resultado parcial Total de 31747 votos 48,17% Gostei, ela mereceu 49,14% Não gostei, ela não fez nada demais 2,69% Ainda não sei, preciso ver as imagens Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31747 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

