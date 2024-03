Fernanda alerta Yasmin: 'Você é a próxima que o Davi vai querer expulsar'

Após a desclassificação de Wanessa do BBB 24 (Globo), Fernanda conversou com Yasmin e aconselhou a modelo a tomar cuidado com Davi.

O que aconteceu

Wanessa foi desclassificada do BBB 24 após ser chamada ao Confessionário no início da tarde. Mais cedo, Davi acusou a cantora de agressão e cobrou medidas da produção.

Em um papo com Yasmin, Fernanda pediu para a modelo ter cuidado com Davi: "Abre o olho, Yas! Você é a próxima que ele vai querer expulsar. Ele vai ganhar expulsando todo mundo!"

Yasmin concordou: "Ele não consegue ganhar de outro jeito, vai expulsar um por um. Olha que bom jogador ele é!"

Pitel acrescentou: "Agora ele vai ficar se excluindo, porque na nossa visão ele errou. Agora vai ser a vítima da vez."

