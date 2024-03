'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 04 a 08/03

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 04 de março

Presa no elevador com Leandro, Julieta fica desesperada e chora. Mauro oferece ajuda para Mariana e Daniel. O técnico conserta o elevador, a porta abre e todos notam Leandro abraçado com Julieta. Mauro pergunta para Mariana se ela sente alguma conexão com Daniel. Vera fala para Leandro que vai se afastar de Bernardo.

Terça-feira, 05 de março

Vitor admite a Vera que ele foi o culpado pelos produtos vencidos, mas mente dizendo que foi sem querer. Mariana pede para Daniel não contar para Julieta que ela está namorando Mauro. Dimitri, Ellen, Ian e Nath descobrem que o menino perdido no Mundo da Imaginação é Fausto criança. Téo diz a Bernardo que quer conhecê-lo melhor.

Quarta-feira, 06 de março

Bernardo chama Téo para sair. Alex fala para Lívia que não tem costume de comemorar aniversário por conta da morte da mãe. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam para Fausto que encontraram a versão criança dele. Vitor pede o apartamento no Residencial Verona para Glaucia como pagamento de seus serviços maldosos. Fausto encontra um diário e lembra do lugar místico.

Quinta-feira, 07 de março

Lívia e Rosalina planejam uma festa surpresa para Alex. Sem querer, Daniel conta para Julieta que Mariana está namorando. A menina tira satisfação com a mãe. Mauro diz a Mariana que quer apresentá-la aos filhos. Romeu fica com ciúme de Bernardo e Téo. Leon diz a Fê Dengosa e Chilique que eles precisam de uma família.

Sexta-feira, 08 de março

Vera cobra de Bernardo dar atenção para Romeu. Fausto levanta hipótese sobre sua versão criança não conseguir sair do Mundo da Imaginação. Glaucia pede para Vitor prejudicar o Instituto Casa Castanheiras. Fausto marca um encontro urgente com Leandro, Hélio e Clara. Na festa de Alex, uma mulher loura aparece e choca a todos.

