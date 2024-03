5 curiosidades sobre o live-action de 'Avatar', novo sucesso da Netflix

"Avatar: O Último Mestre do Ar" é uma sensação na Netflix no mundo todo, e atualmente está em primeiro lugar no Top 10 brasileiro. Splash reuniu 5 curiosidades sobre a produção inspirada no desenho animado da Nickelodeon:

#01. As quatro nações existentes no mundo de "Avatar" têm relação com culturas do nosso mundo. O Povo da Água, por exemplo, segue a cultura indígena do Ártico. Os Nômades do Ar, de onde veio o Avatar Aang, são inspirados nas sociedades tibetanas que vivem no Himalaia.

A Nação do Fogo já é uma mistura de várias culturas do sudeste asiático, como Filipinas, Tailândia e Indonésia. Para fechar, o Reino da Terra é baseado nas culturas chinesa, japonesa e sul-coreana.

Príncipe Zuko e tio Iroh em Avatar da Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

#02. Os atores de "Avatar" já sabiam lutar antes da série! Dallas Liu, o Zuko, tinha muita prática em caratê. A equipe até ficou impressionada como ele conseguiu lutar facilmente, algo que o ator contou em entrevista a Splash.

Mas nem tudo serviu para ajudar. Ian Ousley, o Sokka, também pratica artes marciais desde criança, mas precisou "desaprender" o combate porque seu personagem é mais atrapalhado.

#03. A parte mais esperada pelos fãs era a dobra de elementos, que recebeu uma atenção especial dos efeitos especiais. A dobra de ar, por exemplo, veio da distorção feito por aviões de caça.

Inclusive cada dobra é inspirada em combates marciais reais. A dobra de água vem do Tai Chi e Baguazhang e a dobra de fogo é inspirada em Ba Ji Quan/Cha Quan (estilo do norte de Wushu). A técnica de luta de Aang vem de Bangua e, completando a lista, a dobra de terra veio de alguns estilos de kung fu.

#04. É quase um meme entre os fãs a altura da Avatar Kiyoshi, então a equipe precisou dar seus pulos para fazer a atriz Yvonne Chapman ficar com mais de 2 metros de altura. O truque usado foi colocar Yvonne em cima de caixas para ficar bem mais alta que Gordon Cormier (Aang).

#05. O Appa existiu de verdade! Quer dizer, havia uma réplica da montaria de Aang nos estúdios de gravação. Os atores montavam nele e eram erguidos por cabos de aço, ficando suspensos. Já o Momo, que apareceu pouco no live-action, era feito em computação gráfica mesmo. Inclusive a equipe usava uma bolinha peluda para ajudar os atores a saber onde o lêmure estaria.