Yas: Nada é maior em Lucas que vontade de ser aceito por famosos do BBB 24

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, saiu em defesa do marido no conflito que ele teve com Davi Brito no BBB 24 (Globo). Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu razão ao companheiro e ressaltou que, embora tenha reagido contra Davi, Lucas não iniciou nenhuma das confusões que teve com o baiano.

Yas Fiorelo, apresentador do Splash Show, pensa que a antipatia de Lucas por Davi se deve, antes de tudo, à devoção cega do professor pelas famosas Yasmin Brunet e Wanessa Camargo dentro do jogo. "Não se consegue ver nada nele além de uma vontade muito grande de ser aceito por famosos. Ele não questiona Yasmin, Wanessa e cia. e também não se questiona, não faz uma reflexão sobre o porquê de ter esses comportamentos. A caminha dele no programa é muito esquisita."

Yas defende que Lucas precisa ser 'avisado' o quanto antes de que integra o grupo Pipoca e não o Camarote, a quem tanto bajula. Desde que entrou [no BBB], o Lucas só vive com os Camarotes! Parece que é desinteressante para ele estar [com os Pipocas]. É como se nem soubesse que não é desse grupo. Quando o Lucas sair, vai ter um chá-revelação para contarem a ele que não é Camarote."

Leão Lobo concorda que o nível de bajulação do 'Calabreso' aos famosos da casa é mesmo assombroso. "O Lucas é baba ovo de estrela. É uma coisa impressionante, porque ele vive em função daquelas duas, é um 'segura-bolsa' mesmo. É um 'puxa-saco' - a palavra certa é essa. Dá um pouco de [nojo]."

MC Bin Laden se perde no jogo e abandona até lado 'intrigueiro' no BBB 24

MC Bin Landen, 30, entravou uma forte discussão com Raquele, 23, dentro do BBB 24 (Globo). O funkeiro não gostou de ouvir a doceira e outros brothers comentando que ele era 'de lua' - isto é, variava o humor com frequência.

Para Leão Lobo, nem mesmo a função de leva-e-traz do BBB 24 o funkeiro tem sabido cumprir como antes. "No começo gostava dele, porque parecia entender o jogo muito bem. Mas de repente foi se perdendo, virou só o intrigueiro [da casa] - e agora nem isso é mais! Ficou uma coisa muito estranha [o jogo dele]."

