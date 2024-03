Rihanna canta remix de 'Rude Boy' com funk em show para bilionário na Índia

Rihanna, 36, cantou o remix de "Rude Boy" com funk em show para herdeiro bilionário na Índia. A cantora se apresentou no pré-casamento do casal bilionário, Anant Ambani, 28, e Radhika Merchant, 29.

O que aconteceu

Durante a apresentação, a cantora cantou a versão remixada de um brasileiro. Rihanna se apresentou com o remix do seu sucesso com funk brasileiro feito pelo produtor baiano Klean.

Não foi a primeira vez que a música tocou em uma apresentação da artista. A versão tocou durante a perfomance da cantora no Super Bowl.

Casamento na Índia

A cantora receberá o cachê de 5 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 31 milhões, para performar no casamento indiano. Rihanna vive um hiato em sua carreira musical nos últimos anos.

A musa desembarcou na Índia nesta quinta-feira (29) ao lado do marido ASAP Rocky. Segundo o Daily Mail, o cantor Diljit Dosanjh, 40, e o ilusionista David Blaine, 50, também são atrações do casamento.

Anant Ambani e Radhika Merchant fizeram uma pré-cerimônia de casamento de três dias, com início nesta sexta-feira (1). A união acontecerá de fato em julho, de acordo com a Reuters.

O noivo é herdeiro do homem mais rico do continente asiático, Mukesh Ambani, 66, com uma fortuna avaliada em US$ 114 bilhões. O magnata é presidente da petrolífera Reiliance Industries.

Rihanna performing "Rude Boy" / "Work" in India tonight. pic.twitter.com/QCJOKYXSbF -- FentyStats (@FentyStats) March 1, 2024

A Rihanna dançando Rude Boy em ritmo de funk na ÍNDIA cara?.



Se isso não é a oitava é a primeira maravilha do mundo pic.twitter.com/e9Mt5YFLtZ -- Filipe (@eulipetomaz) March 1, 2024