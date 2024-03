Paolla Oliveira posa com biquíni de miçangas para se despedir das Maldivas

Paolla Oliveira, 41, aproveitou seu último dia nas Ilhas Maldivas, onde passa férias com o namorado, Diogo Nogueira.

O que aconteceu

A atriz publicou registros do fim de sua viagem às Maldivas. Ela posou usando um biquíni branco com detalhes em miçangas nos bojos.

Paolla fez uma reflexão sobre as férias. "Acabando meus dias nesse paraíso. A natureza nos coloca no nosso devido lugar com nosso tamanho e importância. E viver esses momentos nem sempre são fáceis, a vida atropela a gente toda hora. De alegrias, mas também de responsabilidades, de culpa, de problemas de ordens tão distintas", escreveu, na legenda do post no Instagram.

"Vivam todos os momentos. Os esperados, com cara de sonho e os pequenos, vento no rosto, um mergulho no mar, um beijo na boca, uma lua cheia. Se conecte e reconecte com essa vida que é muito breve. Obrigada por tudo, Maldivas!", completou.