'No Rancho Fundo': Primeiras imagens da próxima novela das 6 são divulgadas

A Globo divulgou as primeiras imagens de "No Rancho Fundo", próxima novela das 6, que substitui "Elas por Elas".

Com previsão de estreia para abril, a trama é escrita por Mário Teixeira, autor de "Mar do Sertão". Inclusive, alguns personagens dessa novela devem retornar em "No Rancho Fundo".

A história tem como protagonista Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). "Ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. É um processo de amadurecimento da personagem. A referência da novela é enfatizar a posição da mulher na sociedade e, mesmo sendo uma história com protagonistas que são pessoas simples, eles têm o poder de mudar o seu destino, assim como Zefa Leonel e Quinota, que no decorrer da trama dará continuidade à herança da mãe", contou o autor para o Gshow.

Já os vilões de "No Rancho Fundo" serão Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto). Os dois são comparsas que sempre querem se dar bem às custas das outras pessoas.

Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A próxima novela das 6 marca a volta de Clara Moneke às telinhas. Depois do sucesso como Kate, em "Vai na Fé", a atriz viverá Caridade, uma das três filhas fofoqueiras de Primo Cícero (Haroldo Guimarães).