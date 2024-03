Tesla: as invenções do 'gênio injustiçado' e sua treta com Thomas Edison

Se você acompanha as notícias de tecnologia, com certeza já ouviu falar na empresa Tesla. A companhia que desenvolve carros e motores elétricos homenageia em seu nome um dos maiores inventores que já existiu, o engenheiro eletricista Nikola Tesla.

Para saber mais sobre esse austro-húngaro que mudou a nossa relação com a eletricidade, Tilt respondeu às principais dúvidas sobre Tesla

Quem foi Nikola Tesla?

Nikola Tesla foi um inventor sérvio que nasceu em 10 de julho de 1856 (Império Austro-Húngaro) em uma cidade chamada Smiljan, que fica na atual região da Croácia. Físico e engenheiro, ele ficou famoso devido às contribuições para o projeto do sistema de eletricidade de corrente alternada. Apesar de suas invenções serem aplicadas até hoje, Tesla estava falido quando morreu, em 7 de janeiro de 1943.

Onde Nikola Tesla viveu e morreu?

Nikola Tesla nasceu no Império Austro-Húngaro em 1856 e durante a sua vida passou por diversos países da Europa. Estudou Engenharia Elétrica na Áustria (1873), Física na República Tcheca (1880), trabalhou na Hungria (1881) e na França (1882), até se mudar para os Estados Unidos.

Chegou a Nova York (1884) para trabalhar com Thomas Edison. Residiu durante muitos anos no famoso hotel Waldorf Astoria, quando estava no auge de sua vida financeira e intelectual. Morou por uma década no New Yorker Hotel, onde morreu em 1943.

Quais as principais invenções de Nikola Tesla?

Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo - um princípio fundamental da física que permitiu a criação de dispositivos que usam corrente alternada. Trabalhando com Thomas Edison em Nova York, nos Estados Unidos, o austro-húngaro criou ferramentas que tornaram viáveis o uso de corrente alternada para transmissão de energia elétrica em longas distâncias. Hoje, ela é utilizada nos fios de alta tensão em todo o planeta.

Outras invenções importantes de Tesla foram o motor de indução elétrica usado nas indústrias e nos eletrodomésticos, o controle remoto, a transmissão via rádio, o sistema de ignição usado nos carros, a Bobina de Tesla, entre outros. Foram mais de 40 registros de patentes nos Estados Unidos e 700 no mundo todo.

Quais os principais legados de Nikola Tesla?

Tesla contribuiu para a invenção do rádio, criou a primeira imagem de raio-X nas Américas, desenvolveu o motor de indução elétrica e aperfeiçoou as lâmpadas fluorescentes.

O austro-húngaro também criou o tele-autómato, um barco controlado por ondas de rádio que atuavam diretamente na bateria. Essa invenção se desdobrou em três conhecidos nossos: o controle remoto, a robótica e os drones.

Mas foi um transformador elétrico que teve a honra de ganhar seu sobrenome. A Bobina de Tesla, hoje usada em museus para fins educacionais, foi de grande importância em 1890 para ajudar os cientistas a compreenderem a eletricidade.

Ele também desenvolveu em 1913 um dispositivo chamado turbina de Tesla, que ao contrário das convencionais não possui pás. Até 2006, sua invenção não tinha aplicação comercial, mas hoje é usada em pesquisas da área de biomedicina e energia eólica.

Por que Nikola Tesla é chamado de "gênio injustiçado"?

A contribuição de Nikola Tesla para a ciência é muito maior do que a corrente alternada. No entanto, ele não recebeu créditos por muitas invenções que desenvolveu. Por isso, ele é chamado de o "gênio mais injustiçado da história".

Nikola Tesla e Thomas Edison eram "arqui-inimigos"?

Antes de se desentenderem, Nikola Tesla e Thomas Edison trabalhavam juntos. Porém, eles começaram a divergir sobre o uso da corrente alternada (CA) - Edison baseava suas tecnologias na corrente contínua (CC) e era contra a "corrente assassina de Tesla".

A disputa entre os dois ficou conhecida como A Guerra das Correntes, retratada em um filme de 2017. Foi na Feira Mundial de Chicago, em 1893, que Tesla conseguiu demonstrar a superioridade do seu sistema e acabou com as controvérsias criadas pelo seu rival.

Quais foram as polêmicas na vida de Tesla?

Além da disputa pública com Thomas Edison, Nikola Tesla também teve que brigar para provar que era o inventor do rádio. Em 1895, um incêndio destruiu seu laboratório quando ele estava finalizando testes de uma transmissão. Em 1896, o italiano Guglielmo Marconi desenvolveu um sistema sem fio bastante parecido.

Tesla conseguiu a sua patente em 1900, mas, em 1901, Marconi conseguiu realizar a primeira transmissão transatlântica de rádio usando algumas invenções de Tesla. Em 1904, o órgão reverteu a patente do rádio e a deu para o italiano, que recebeu um Prêmio Nobel em 1911 pela invenção.

Marconi foi processado por Tesla e a questão se arrastou nos tribunais até 1943, pouco depois de sua morte. Foi somente aí que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reconheceu Tesla como inventor do sistema de transmissão via rádio.

O incêndio no laboratório também teria prejudicado o austro-húngaro nas pesquisas sobre radiografia. A descoberta é atribuída ao alemão Wilhelm Rötgen que, após ganhar o Nobel de Física em 1901 pelo invento, ajudou Nikola Tesla a criar a primeira imagem de raios-X das Américas.

Quais as frases mais famosas de Nikola Tesla?

Algumas frases ditas por Nikola Tesla se tornaram famosas, tais como:

"Se você quiser descobrir os segredos do Universo, pense em termos de energia, frequência e vibração"

"Não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essas emoções fazem você esquecer de comer, de dormir, de tudo"

"A compreensão mútua seria enormemente facilitada pelo uso de uma língua universal (o esperanto)"

Nikola Tesla imaginou a internet sem fio e o celular?

Enquanto fazia experimentos para desenvolver um transmissor de rádio transatlântico, Tesla imaginou em 1901 um sistema que pudesse coletar e transmitir informações para aparelhos portáteis. Para ele, essa tecnologia seria capaz de transmitir imagens, músicas e até vídeos para o mundo todo. Ele também criou a expressão "tecnologia de bolso", prevendo a invenção dos smartphones quase 100 anos antes de eles terem se tornado uma realidade.

Tesla provocou um terremoto em Nova York?

No desafio de criar uma eletricidade mais eficiente, Tesla acreditou que havia inventado uma máquina de terremotos. No entanto, ele só havia "sacudido" os prédios da ilha de Manhattan devido aos efeitos do seu oscilador de alta frequência, um gerador elétrico movido a vapor.

Qual a ligação de Nikola Tesla com a montadora de Elon Musk?

O nome da Tesla foi escolhido como homenagem ao cientista Nikola Tesla, por ele ter sido um revolucionário em corrente elétrica e fornecimento de energia. Tesla também se preocupava com o consumo desenfreado de recursos do planeta e defendia o desenvolvimento de combustíveis renováveis, substituindo o uso de carvão, petróleo e gás natural.