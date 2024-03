Millie Bobby Brown recorda pedido de casamento e revela acidente inusitado

Millie Bobby Brown contou que foi pedida em casamento por Jake Bongiovi, filho do músico Jon Bon Jovi, durante um mergulho no fundo do mar e que o casal acabou passando por um perrengue na ocasião.

O que aconteceu

A atriz de "Stranger Things" contou que o casal já estava acostumado a mergulhar, mesmo assim ela estranhou quando ele propôs um mergulho. "Nós amamos mergulhar e tiramos as nossas licenças de mergulhadores juntos. Um dia, nós estávamos de férias e ele disse, 'Mil, você precisa acordar às 8h para mergulharmos'. E eu, tipo, '8h da manhã? Mergulhar, como assim?".

Já no passeio, o jovem colocou a aliança de noivado em uma concha sem que Millie percebesse. "Estávamos indo ao mesmo local de sempre, mas sugeri, 'não, lá é chato, vamos a algum lugar novo'. E ele, 'não precisamos ir no de sempre'. Então mergulhamos, já estávamos no fundo, e ele me deu uma concha. Eu abri e dentro dela tinha um anel".

Mas após colocar o anel, ele caiu de seu dedo, contou a atriz em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. "Foi descendo rapidamente, parecia coisa de cinema. "O Jake se jogou para o fundo, fundo mesmo. Você não pode fazer. Seu cérebro pode literalmente explodir. Ele se jogou, foi um movimento de cinema, e salvou o anel".