Maira Cardi tatua nome de Thiago Nigro e responde sobre possível gravidez

Após um longo período longe das redes sociais, Maíra Cardi deu as caras no Instagram do marido, Thiago Nigro, e com novidade: uma tatuagem com o nome dele no pescoço.

O que aconteceu

Thiago publicou uma sequência de fotos com a esposa durante viagem a Califórnia, com direito a poses românticas e destaque para a nova tatuagem de Maíra Cardi: "Nigro", escrito em seu pescoço.

Na publicação, o influenciador fala sobre algumas lições apreendidas nas últimas semanas e exalta a relação que tem com a esposa, inclusive revelando que chegou a perder a aliança em um rio recentemente.

Esta não seria a primeira tatuagem de Maira para Thiago. Ela já tem as iniciais "T" e "N" nos dedos das mãos e contou que fez uma na região íntima para ele também.

Além da tatuagem, outro detalhe das imagens chamou a atenção dos internautas: as mãos de Nigro mais de uma vez na barriga da esposa. Como eles já revelaram o desejo de terem filhos juntos, os fãs logo deduziram já ter um bebê a caminho.

Após os rumores, o casal respondeu, também, nas redes sociais, que fica feliz com a torcida dos seguidores, mas também se sentem pressionados. Segundo Maíra, eles têm um cronograma de compromissos a cumprir antes de engravidarem.