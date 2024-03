Lucas Lima expõe incômodo quando fãs dizem torcer para ele e Sandy voltarem

Lucas Lima, 41, disse se incomodar quando as pessoas nas ruas dizem torcer para que ele e Sandy, 41, reatem o casamento.

O que aconteceu

O músico falou sobre sua relação com a ex, Sandy, no programa CNN Pop e disse que não gosta de ouvir sobre torcidas para que o casal volte. Segundo ele, o incômodo é maior quando essas declarações são feitas em um momento no qual está acompanhado do filho, Theo.

As pessoas nos param e dizem: 'Estou torcendo para vocês voltarem'. E meu filho está ali do lado. Em Portugal, na turnê da Sandy, veio um cara e falou: 'Eu rezo todo dia para vocês voltarem'. Quando o cara foi embora, o Theo disse: 'Ele falou isso mesmo, papai?'. Eu respondi: 'Falou, filho. Tem algumas pessoas que não conseguem superar'. E o Theo falou: 'Mas a vida continua, né, papai?' Eu ri.

Lucas Lima

Músico também explicou que se ausentou das redes devido à repercussão do divórcio e ficou irritado com rumores de que ele teria traído a cantora. "Quase sai na mão no Uber esses dias, porque o motorista chegou para mim e falou: 'Você parece o Lucas. Ainda bem que não é porque senão eu ia dar um soco na cara porque ele traiu a Sandy'. Eu discuti com o cara e falei: 'Que porcaria é essa, mano? Tu acredita nessas porcarias que tu lê?'".

Sandy e Lucas Lima terminaram após 24 anos de relacionamento. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", diz um trecho do comunicado divulgado pelos dois na época.

Os dois se conheceram em 1997, viveram idas e vindas até oficializarem a união em 2008. Eles são pais de Theo, 9.