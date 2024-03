Faustão: família do apresentador explica prioridade em fila de transplante

A família do apresentador Fausto Silva, por meio da página Faustão do Meu Coração, explicou o motivo do famoso ter prioridade na fila de transplante de rim.

O que aconteceu

Página citou uma portaria do governo de São Paulo. "No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido" — Fausto passou por um transplante de coração no ano passado.

Apresentador entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era o 13º da lista. Ele foi submetido ao procedimento na manhã de segunda-feira (26). As informações foram confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo a Splash por meio da Secretaria Estadual de Saúde.

Critérios de priorização foram cumpridos, segundo a Central. Conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

Fausto deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no dia 27. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada por Splash. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo", disse o apresentador, ao colunista do jornal.

Internação

Faustão em programa na Band Imagem: Reprodução

Apresentador deu entrada no hospital no domingo (25), após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

Apresentador enfrentava problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."

Transplante de coração

Cirurgia acontece cerca de seis meses após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca — o que também pode provocar alterações renais.

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.