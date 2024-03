Wanessa fez cirurgia por brincadeira de criança: 'Quebrei o nariz'

Wanessa Camargo contou que já quebrou o nariz e precisou fazer uma cirurgia. Antes do BBB 24 (Globo), a famosa também disse que fez botox na testa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa revelou que entortou o nariz quando era criança. "Eu sempre tive o nariz assim. Mas quando eu tinha 12 anos estava brincando de pega-pega e bati meu nariz na cabeça de um menino. Foi tão pesado que vi estrela, ficou tudo escuro. Meu nariz foi parar do outro lado, esse osso aqui [do rosto] afundou, abriu a cabeça do menino. Eu usei aquele gesso rosa, queria matar o médico", disse em entrevista a Giovanna Ewbank em 2019.

A cantora comentou o que fez após machucar o nariz: "Depois disso, esse osso [do nariz] ficou fora, com um calombinho. Eu fiquei super mal uma época, mas eu precisava. E mudou minha vida. Aí quando meu nariz voltou a ser o que eu queria, fiquei 'ai, que bom'. Eu quebrei o nariz com 12 anos. Não mexi na ponta, mas criou um calo. O médico deu uma raspadinha quando eu tinha uns 15 anos".

Na época, também explicou por que fazia botox na testa: "Me incomodou porque eu parecia estar toda hora brava. Há possibilidade de eu começar a fazer em outros lugares, porque estou começando a sentir".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 17871 votos 9,62% Alane 2,93% Beatriz 24,18% Davi 24,86% Fernanda 2,63% Giovanna 1,90% Giovanna Pitel 1,47% Isabelle 1,68% Leidy Elen 4,48% Lucas Henrique 2,66% Matteus 2,51% MC Bin Laden 2,91% Michel 1,64% Raquele 13,93% Wanessa Camargo 2,60% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17871 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash