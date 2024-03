Irmão confirma ensaio sensual e avalia Fernanda no BBB: 'Fala na cara'

Gabriel Villa, irmão de Fernanda, confirmou que fará um ensaio sensual após receber pedidos nas redes sociais e avaliou a postura da confeiteira no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Gabriel indicou a proximidade que tem com Fernanda. "Tudo o que muda na minha vida, muda na Fe, e o que na vida dela, muda na minha. A gente é muito colado para tudo. O que está dando certo para ela, está dando certo para mim", disse em entrevista à Quem.

O irmão da confeiteira opinou sobre os pedidos de um ensaio sensual: "Estou achando engraçado, levando na brincadeira. Alguns que extrapolam um pouco, mas, de resto, sou muito de boa. Vou zoando e brincando com todo mundo e sempre respondendo quando posso. Essa questão do calendário foi uma brincadeira. Vamos fazer umas fotos. A equipe falou, então vou entrar nessa. Não posso relacionar ao bombeiro pelo fato da farda, mas vai ter".

Ele também contou como teve o negócio impactado pelo BBB: "Estou aproveitando de uma forma, porque tenho um bar e o pessoal está pesquisando por minha causa e da Fernanda, já recebi um pessoal, fãs da Fernanda, no meu bar. Está sendo uma coisa maneira, está dando para aproveitar. E tenho vontade de ser famoso".

O irmão ainda explicou por que Fernanda xinga com frequência no programa: "Ela é assim comigo, só que é família, ela começa, já dou um corte e está tudo bem, estamos tomando cerveja no bar. O público acha grosseria, só que não, minha irmã é muito sincera, fala na cara, está tudo certo. Nada me preocupou em relação a isso. Para o carioca, fala um xingamento como se fosse uma vírgula. O pessoal fala que ela xinga muito, só que ela está achando que é como se estivesse comigo no bar, lá em casa".

