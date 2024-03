Sisters especulam sobre Curinga e Big Fone: 'Acho que não é coisa boa'

Alguns participantes pensaram como poderia funcionar o Big Fone e o Poder Curinga do BBB 24 (Globo) nesta semana. Saiba quais foram as especulações e quais são as consequências das dinâmicas.

O que aconteceu

Leidy especulou sobre o que seria o Big Fone dessa vez: "Acho que deve ser mandar alguém para o Paredão ou está no Paredão. Acho que não é coisa boa também, não. A reação dele diz muito, ele é muito reativo".

Em outro cômodo, Fernanda também indicou que o Big Fone deveria emparedar quem atendesse: "Se não for coisa boa, pode ser que ele está no Paredão e pode indicar mais um".

As duas ainda opinaram sobre o Poder Curinga. Enquanto a confeiteira apontou que o Poder Gêmeo poderia dar uma imunidade para quem o arrematou e outra para quem ele quisesse, a trancista afirmou que poderia ser um Paredão Falso e o Curinga trocaria alguém da berlinda.

Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar a dinâmica no ao vivo de quinta-feira (29). O apresentador informou que 5 ligações do Big Fone seriam trote e a sexta seria para emparedar quem atendesse, já o Curinga deixaria o voto valendo por 2.

