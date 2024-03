BBB 24: Após atender Big Fone duas vezes, Davi é advertido por Big Boss

Davi foi advertido pela "voz" do Big Boss do BBB 24 (Globo) na tarde de hoje (1).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após atender ao segundo "Big Fone fake" do dia, Davi fez "plantão" ao lado do telefone e ficou com a mão estática, a poucos centímetros dele.

Yasmin, que estava do outro lado da área externa, reclamou da postura do brother e disse que ele estaria quebrando uma das regras do programa.

Alguns minutos depois, o Big Boss advertiu o baiano: "Atenção, Davi: proibido obstruir o Big Fone".

"Parece retardado. Não escuta", reclamou Giovanna após o aviso.

Leidy, que estava sentada em uma cadeira próxima ao segundo Big Fone, também foi advertida por ter colocado uma cadeira para se sentar próxima do telefone: "Atenção, cadeiras a 3 metros de distância do Big Fone".

BBB 24 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Rodriguinho no reality? Resultado parcial Total de 103603 votos 3,28% Alane 0,70% Beatriz 32,33% Davi 9,28% Fernanda 0,25% Giovanna 1,47% Giovanna Pitel 5,38% Isabelle 0,18% Leidy Elen 0,19% Lucas Henrique 5,71% Matteus 1,29% MC Bin Laden 0,17% Michel 0,28% Raquele 6,22% Wanessa Camargo 33,28% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 103603 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash