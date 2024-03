Renascer: Após beijo frustrante, Zinha se enfurece e dorme com mulher

No capítulo de "Renascer" desta sexta-feira (1), Joana fica surpresa com a fascinação de Tião pelo artefato peculiar de José Inocêncio. Buba informa a Venâncio que manterá Teca em casa até o nascimento da criança. Pitoco compartilha com Neno a urgência de localizar Teca. Enquanto isso, Lu pondera sobre a dinâmica entre João Pedro e seu pai.

Zinha expressa descontentamento ao ter que compartilhar o quarto e ter que dormir com a professora Lu. Ritinha confia a Morena que está enamorada de Damião. Damião é apresentado a José Inocêncio. Eriberto confidencia a Venâncio seu interesse em Eliana.

Buba estranha quando Teca menciona a sensação de conhecer José Inocêncio ao observar o quadro na parede. Norberto alerta José Inocêncio sobre os perigos de cavalgar sozinho pela região.

Mariana convida Damião para entrar em casa, suscitando em Inácia a sensação de que a jovem pode estar envolvida em uma conspiração contra o patrão.

Sobre a novela

Em sua trama sucessora "Renascer", Bruno Luperi dá vida ao enredo que gira em torno de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa durante o parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um sentimento de ódio pelo herdeiro. A situação se agrava quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.