Suco anti-inflamatório com beterraba: veja receita para desinflamar o corpo

A beterraba é um alimento conhecido por suas propriedades nutritivas e benefícios à saúde. Este vegetal é rico em vitaminas, minerais e antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo.

O suco anti-inflamatório de beterraba concentra essas propriedades em uma bebida refrescante e saudável. Além de possuir compostos como nitratos e betalaínas, que são benéficos para o sistema cardiovascular e podem melhorar a performance atlética, o suco de beterraba também contém fibras e potássio.

Estudos apontam que os antioxidantes presentes na beterraba, em particular as betalaínas, têm um efeito anti-inflamatório que pode ajudar a prevenir doenças crônicas, como doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

Consumir suco de beterraba regularmente pode ajudar a manter a pressão sanguínea em níveis saudáveis e melhorar a digestão devido ao seu conteúdo de fibras.

Ingredientes necessários para fazer o suco

Beterrabas frescas

Para começar a receita, é essencial escolher beterrabas frescas e de boa qualidade, preferencialmente orgânicas. Elas devem ter uma coloração vermelha intensa e estar firmes ao toque. As beterrabas são a base do suco e a principal fonte de nutrientes e sabor.

Outros ingredientes opcionais

Embora a beterraba seja o ingrediente principal, você pode adicionar outros itens para enriquecer o valor nutricional e o paladar do suco. Ingredientes como maçã, cenoura, gengibre e limão são excelentes acompanhamentos que aumentam a ingestão de vitaminas e proporcionam um sabor mais complexo e agradável.

Utensílios de cozinha necessários

Para fazer o suco, você precisará de alguns utensílios básicos de cozinha. Um liquidificador ou centrífuga é essencial para extrair o suco das beterrabas e outros ingredientes. Além disso, uma faca afiada para cortar as beterrabas e uma tábua de corte também serão necessárias. Não esqueça de um coador fino ou pano de algodão para filtrar o suco e remover qualquer resíduo sólido.

Passo a passo para preparar o suco

Preparação das beterrabas

Primeiramente, lave bem as beterrabas sob água corrente para remover qualquer sujeira ou resíduos de pesticidas. Em seguida, descasque-as e corte-as em pedaços pequenos que possam ser facilmente processados pelo liquidificador ou pela centrífuga.

Combinação dos ingredientes

Coloque as beterrabas cortadas no liquidificador e adicione os ingredientes opcionais que escolheu. Se desejar um suco mais líquido, você pode adicionar um pouco de água para facilitar o processo de extração.

Processo de extração do suco

Ligue o liquidificador e bata até que todos os ingredientes estejam bem misturados e o suco tenha uma consistência homogênea. Use o coador ou pano de algodão para filtrar o suco em um recipiente, pressionando bem para extrair o máximo de líquido possível.

Dicas para melhorar o sabor e a consistência

Se quiser um sabor mais refrescante, adicione algumas folhas de hortelã ou um pouco de suco de limão. Para uma textura mais aveludada, experimente coar o suco diversas vezes. O gelo também pode ser adicionado para tornar a bebida mais refrescante, especialmente em dias quentes.

Consumindo e armazenando o suco

Melhores momentos para consumir

O suco de beterraba pode ser consumido em qualquer momento do dia, mas muitas pessoas preferem bebê-lo pela manhã, em jejum, para absorver melhor seus nutrientes. Ele também pode ser uma ótima opção para um lanche da tarde energizante.

Opções de armazenamento adequadas

Para manter a frescura e as propriedades nutricionais do suco, é importante armazená-lo corretamente. O suco deve ser consumido imediatamente após a preparação, mas se precisar armazená-lo, use um recipiente hermético e coloque-o na geladeira. O suco deve ser consumido em até 24 horas para garantir sua qualidade e benefícios.