Sabrina Sato aparece de biquíni em publicação de Nicolas Prattes

Após aparecerem juntos pela primeira vez nas redes sociais, Nicolas Prattes mostrou mais uma vez, um momento ao lado de Sabrina Sato.

O que aconteceu

No Storie do Instagram, o ator mostrou a apresentadora de biquíni. No vídeo, Nicolas mostra uma linda cachoeira e, na sequência, Sabrina Sato de biquíni.

O casal também mostrou a vista da suíte em que eles estão hospedados. O lugar em questão não foi divulgado.

Os dois estão curtindo dias de folga após o Carnaval agitado, onde Sabrina desfilou duas vezes; Prattes acompanhou tudo de perto.