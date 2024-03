BBB: Rodriguinho diz que Davi é o maior jogador e que Isabelle vai traí-lo

Rodriguinho, décimo eliminado do BBB 24 (Globo), participou do Mesacast (Globoplay) de quinta-feira (29) e falou sobre o jogo de Davi.

O que aconteceu

Questionado sobre quem acredita ser o maior jogador da temporada, Rodriguinho escolheu o "rival". "O Davi. Ele entendeu uma parada, que é o jogo externo. Quando teve aquela briga do limão e do hambúrguer, eu estava ouvindo e vi eles resolvendo. Daqui a pouco, ele vem na sala e fala com a Giovanna de novo. Ele falando que aprendeu, que estava ali para aprender".

"Ele saiu. Eu falei: 'esse cara é muito fdp'. Ele tá jogando demais. Ele não precisava fazer aquilo, estava resolvido", contou.

Rodriguinho ainda analisou a relação do baiano com Isabelle. "Quando chegar lá no final, ela vai dar uma rasteira no Davi. Ela vai trair ele".

O cantor ainda acrescentou. "Eu acho que ela vai ser... A saída do motivo dele vai ser ela".

