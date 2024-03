Rihanna volta aos palcos para show em pré-casamento de bilionários

Rihanna, 36, fará uma performance no pré-casamento do casal bilionário, Anant Ambani, 28, e Radhika Merchant, 29.

O que aconteceu

A cantora receberá o cachê de 5 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 31 milhões, para performar no casamento indiano. Rihanna vive um hiato em sua carreira musical nos últimos anos.

A musa desembarcou na Índia nesta quinta-feira (29) ao lado do marido ASAP Rocky. Segundo o Daily Mail, o cantor Diljit Dosanjh, 40, e o ilusionista David Blaine, 50, também são atrações do casamento.

Anant Ambani e Radhika Merchant farão uma pré-cerimônia de casamento de três dias, com início nesta sexta-feira (1). A união acontecerá de fato em julho, de acordo com a Reuters.

O noivo é herdeiro do homem mais rico do continente asiático, Mukesh Ambani, 66, com uma fortuna avaliada em US$ 114 bilhões. O magnata é presidente da petrolífera Reiliance Industries.

As celebrações do matrimônio estão avaliadas em cerca de R$ 752 milhões, conforme informações do Daily Mail. Para dar início à festividade, a família ofereceu um jantar para 51 mil pessoas do município de Jamnagar, cidade onde acontecerão as festas.

Entre os convidados estão outros bilionários como Mark Zuckerberg (CEO do Meta) e Bill Gates (fundador da Microsoft). Líderes mundiais, estrelas de Bollywood e atletas completam a lista com mais de 1.200 nomes.