Renata Del Bianco rebate críticas por vender fotos sensuais grávida

Renata Del Bianco, 28, que viveu "Vivi" em Chiquititas, respondeu aos comentários sobre ter vendido fotos grávidas em uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A atriz se revoltou com os comentários que recebeu criticando ter vendido fotos sexys enquanto está gestante do segundo filho. Em uma sequência de stories feito nesta quinta-feira (29), Bianca dividiu falas como 'respeita sua gravidez', 'espera teu filho nascer para fazer esses ensaios', 'quando teu filho crescer e ver isso vai morrer de vergonha', 'não tem medo do que sua filha vai pensar?'.

A propósito, eu estou cuidado da minha gravidez. E você está cuidando da sua vida? Cuide da sua vida, meu amor, lave suas louças, pague suas contas. Sai fora.

Para Renata, as críticas vem de um público conservador. E deu uma resposta afiada: "Conservador é meu ovo".

Ao mesmo tempo, ela dividiu apoio de outras mulheres que falaram se inspirar em sua confiança em dividir os cliques íntimos gestante. "Obrigada viu? Me dá vontade de abraçar vocês e dar um beijo na boca de cada uma. Continuem assim."