Advogada postou sobre violência antes de ser morta: 'Quem será o próximo?'

A advogada criminalista Andréia da Silva Teixeira, 44, fez uma publicação sobre violência horas antes de ser morta a tiros no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um texto que citava o caso da advogada Brenda Oliveira e do seu cliente, assassinados a tiros após deixarem a delegacia em Santo Antônio (RN) no fim de janeiro. O texto também relembra o caso do defensor Rodrigo Marinho, morto a tiros próximo à sede da OAB-RJ, na segunda-feira (26), no centro do Rio.

Dias atrás, a Dra. Brenda foi vítima de homicídio na frente da delegacia. Hoje, Dr. Rodrigo Crespo foi vítima de homicídio na frente da OAB/RJ. A advocacia, mais uma vez, sendo atingida. Mais uma vez, está de luto. É lamentável e revoltante! Quem será o próximo? Minhas condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Trecho da publicação compartilhada por Andréia

Quem é Andréia da Silva Teixeira

Advogada criminalista, Andréia da Silva Teixeira era registrada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Em seu perfil no Instagram, onde tinha mais de 12 mil seguidores, ela dizia ter especialização em execução penal pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e direito penitenciário pela Universidade de Barcelona.

Em publicação de outubro do ano passado, ela comemorou o que disse ter sido a realização de um sonho: a abertura de seu próprio escritório. "Conquistei o tão sonhado escritório com nome na porta!", escreveu na ocasião.

Paixão pela profissão. Muitos dos posts da rede social da advogada mostravam ela com clientes. Andréia fazia questão de reforçar sua paixão pela profissão.

Defender a justiça e os direitos fundamentais é mais do que uma profissão para mim, é uma paixão que molda minha trajetória na advocacia. Cada cliente que represento é mais que um caso; é uma vida, uma narrativa, um conjunto complexo de circunstâncias. Orgulho-me de dedicar minha habilidade jurídica e comprometimento ético para assegurar que cada indivíduo receba uma defesa justa e imparcial.

Andréia da Silva Teixeira

Mãe de dois filhos. Ainda entre as publicações do perfil —a maioria delas de cunho profissional—, estão também poucos registros de viagens e momentos em família. Apesar de discreta em relação à vida pessoal, ela já publicou imagens ao lado dos filhos.

A advogada criminalista Andréia da Silva Teixeira foi morta a tiros no RN; ex dela é principal suspeito Imagem: Reprodução / Instagram

O que aconteceu

Morta ao lado do companheiro. A advogada e o namorado dela, Lenivaldo César de Castro, 52, foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (28) em um condomínio em Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN).

O atirador saiu de um carro que estava estacionado a alguns metros do casal. Ele corre em direção a Lenivaldo e Andréia, que chega a dar alguns passos para trás ao perceber a aproximação. Depois, a advogada parece falar algo para o atirador, que dispara contra a mulher na sequência. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e homicídio. A apuração é realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

O ex-companheiro da advogada é o principal suspeito de cometer o crime. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o UOL não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.