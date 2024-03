Pulando a Vassoura: O que significa e qual a origem da tradição do filme?

O filme "Pulando Vassoura" acompanha o casal Sabrina Watson (Paula Patton) e Jason Taylor (Laz Alason). Os dois se apaixonam, mas quando decidem se casar, as mães dos dois começam a sabotar a união.

O problema é que tanto a senhora Watson (Angela Basset) quanto a senhora Taylor (Loretta Devine) têm visões bem diferentes de como seria a cerimônia e isso acaba afetando o casal. A única coisa que elas concordam é: os precisam manter a tradição de pular a vassoura.

Mas, afinal, qual é essa tradição?

Nos Estados Unidos, em muitos casórios, o momento de saltar a vassoura é uma das partes mais importantes da cerimônia. Essa superstição marca o início de uma vida juntos, deixando 'varrer' o passado e dar boas-vindas ao novo capítulo de suas vidas.

A crença fala em varrer as energias negativas que podem estar presentes na vida do casal. O cabo da vassoura de madeira representa a força do compromisso, ou da presença de Deus na cerimônia.

Além disso, o costume também manda os convidados enfeitarem a vassoura com laços e coisas do gênero para representar a aliança entre duas vidas. Por fim, o casal pula juntos de mãos dadas para começar a vida de casados.

A tradição teria surgido com as pessoas afro-americanas que foram escravizadas. Como elas não poderiam oficializar o enlace, pular a vassoura seria o ato para simbolizar a união dos noivos.