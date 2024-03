Cannabis e distância do palco: o que dupla do Natiruts fará após despedida?

Natiruts encara "Leve com Você", turnê de despedida da banda, como uma "celebração" após quase 30 anos juntos. Eles anunciaram, na última segunda-feira (26), que o grupo encerrará as atividades após os shows.

O que farão músicos no Natiruts após turnê de despedida

Não penso em fazer show ao vivo tão cedo após a turnê. Eu vou continuar compondo, que considero meu ofício, e gravando em um estúdio lá em Brasília.

Alexandre Carlo, vocalista, em papo exclusivo com Splash

Em papo com jornalistas, Alexandre afirmou que a banda "deveria ter acabado" antes. "Éramos seis e acabamos em dois. [...] Foi uma coisa muito honesta comigo. Chega um momento em que você já falou tudo sobre um tema. Decidi seguir meu caminho, e a banda conversou sobre isso". Da formação original, apenas Luís Maurício seguia com o cantor no grupo.

Nos últimos anos, eu me engajei muito no ativismo da cannabis medicinal. Foi uma bandeira que abracei com todas as forças. Estou com vontade de fazer esses medicamentos chegarem a todos, democratizar.

Luís Maurício, baixista, em papo exclusivo com Splash

Cannabis medicinal se refere à aplicação terapêutica dos componentes extraídos da planta da maconha. Entre as substâncias mais conhecidas estão o CBD (canabidiol) e o THC (tetrahidrocanabinol).

A decisão

Alexandre contou detalhes de conversa entre os músicos. "Foi natural. Cheguei para ele e falei: 'cara, acho que eu não estou a fim. Não me reconheço mais pegando o violão e fazendo canções dentro do estilo reggae. Seria desonesto eu ficar lançando novos trabalhos."

Para Luís Maurício, Alê representa a "alma" da banda de reggae. "É nossa voz, sempre foi tudo aqui. Eu me senti honrado de caminhar ao lado dele e construir esse legado. Achei muito honesto e verdadeiro quando ele me falou. Acatei na mesma hora, entendi que foi uma coisa pensada".

A banda foi formada em Brasília em 1996. "Liberdade pra Dentro da Cabeça" (1998), "Deixa o Menino Jogar" (1997), "Quero Ser Feliz Também" (2006) e "Presente de um Beija-flor" (1997) estão entre os principais sucessos do grupo.

Não temos a noção exata do que representamos. Foram bons anos de shows e discos gravados. Muitos hits, falando no sentido da indústria musical. É isso que vai ficar para as pessoas.

Alexandre Carlo, vocalista

"Leve com Você" vai passar por 18 cidades brasileiras. O primeiro show acontece no dia 8 de junho, em Brasília.

Natiruts - 'Leve com Você'

8 de Junho - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

15 de Junho - Rio de Janeiro - Jockey Club

22 de Junho - Juiz de Fora - Estacionamento Estádio Municipal

6 de Julho - Fortaleza - Iguatemi Hall

13 de Julho - Natal - Arena das Dunas

20 de Julho - João Pessoa - Domus Hall

27 de Julho - Recife - Classic Hall

3 de Agosto - Porto Alegre - Espaço D'Areia

11 de Agosto - Florianópolis - Arena Opus

24 de Agosto - Belo Horizonte - Arena da Independência

31 de Agosto - São Paulo - Allianz Parque

7 de Setembro - Salvador - Arena Fonte Nova

21 de Setembro - Aracaju - Centro de Convenções AM Malls Sergipe

28 de Setembro - Teresina - Arena Praia de Verão Teresina Shopping

12 de Outubro - Ribeirão Preto - Estádio do Comercial

19 de Outubro - Manaus - Studio 5

2 de Novembro - Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

7 de Dezembro - Belém - Espaço Náutico Marine Club