Maria Ribeiro diz que gosta de se exibir ao posar de lingerie

Maria Ribeiro, 48, usou suas redes sociais na tarde de hoje para publicar um carrossel de fotos em que aparece só de lingerie.

O que aconteceu

A atriz e diretora esbanjou sensualidade ao caprichar na pose e no carão enquanto usava as peças íntimas

Maria ainda confessou que gosta de se exibir: "Você fica à vontade pra postar fotos assim? Se exibindo? Se achando gata? Ou seu companheiro — ou companheira — fica incomodado?"

A artista ainda aconselhou os seguidores sobre vida amorosa: "Está na dúvida a respeito de alguma dinâmica da sua relação amorosa que te parece estranha? Mas ainda não sabe bem o que é? Minha parceira Cristina Fibe acaba de estrear um quadro no UOL exatamente para nos ajudar com essas dúvidas. A mim, ela ajuda diariamente (e, sim, eu gosto de me exibir)"

E continuou: "PS: Aproveita que hoje é um dia que só acontece a cada quatro anos, e toma coragem para fazer uma coisa que te dá medo. As duas coisas, coragem e medo, quase sempre andam juntas".