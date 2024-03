Jojo Todynho responde Cariúcha sobre desafio para luta de boxe

Após ser desafiada por Cariúcha para uma luta de boxe, Jojo Todynho debochou da ex-Fazenda ao ser questionada por um seguidor nas redes sociais.

O que aconteceu

Em uma caixinha de perguntas no Instagram, a cantora disse que não pretende lutar contra Cariúcha. "Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa"

Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Além disso, os patrocinadores vão vir em cima de quem? Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa Jojo Todynho

A ideia de Cariúcha surgiu depois que o 'Fight Music Show' promoveu lutas entre influenciadores. No último final de semana, Nego do Borel, foi derrotado na luta contra MC Gui.