Ex-noiva de Luan Santana desabafa após ataques: 'Que sejam felizes'

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, fez um desabafo nos stories após o cantor se declarar para Jade Magalhães.

Izabela falou sobre os ataques que vem recebendo. "Não queria comentar mas senti que devo! Sempre fiquei em silêncio mas pela última vez quero apenas dizer que fui criada com amor e muita educação, então pra mim não é normal ataques de ódio gratuito. Hoje venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam amor, luz e paz... O mundo precisa disso!!".

Desejou felicidades ao casal. "Eu acredito que o respeito é a base de tudo na vida! E eu respeito todos! Respeito o Luan, que convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes! Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes!"

Pediu empatia aos fãs. "Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra, e que vocês pratiquem isso também!! Deus ilumine todos vocês."

Izabela se relacionou com Luan após o término com Jade. O cantor anunciou o término com Jade em 2020, e no ano seguinte começou a namorar com Izabela. Em julho de 2022, eles ficaram noivos — mas se separaram em maio de 2023.

Após a confirmação de que Jade e Luan reataram, os fãs do cantor citaram Izabela. Eles notaram que Izabela deixou de seguir o ex, e especularam: "Ai gente que horror ele noivou com a Izabela, sabe? Travou a vida da menina mais de 2 anos pra voltar com a ex e dizer 'sempre foi ela'. Que falta de respeito e consideração", escreveu uma fã no X. Outra comentou: "Imagina você ter que ir PEDIR para que parem de te atacar por um relacionamento que você nem faz parte mais? Uma coisa que ficou no passado. Izabela tem um coração maravilhoso, porque se fosse outra no lugar dela a primeira coisa que ia fazer era aproveitar a situação e começar a incentivar hate nos dois, esqueçam ela".