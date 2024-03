Irmã de Cristiano Ronaldo curte praia carioca com campeã do BBB 23

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo,46, curtiu a tarde de hoje na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Amanda Meirelles, 32.

O que aconteceu

A cantora portuguesa aproveitou o dia de sol para renovar o bronze e as energias com as amigas

Ao lado da campeã do BBB 23 (Globo), Katia tomou cerveja enquanto a ex-sister preferiu um drink

Após colocarem o papo em dia, elas e outras amigas passearam pela orla da praia

Confira:

Imagem: Dilson Silva/AgNews