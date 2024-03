Influencer casado com 6 mulheres conta motivo de ter feito vasectomia

Arthur O Urso, 38, usou suas redes sociais para interagir com os fãs e sanar algumas curiosidades deles. O influenciador falou sobre o relacionamento com as seis esposas e curiosidades sobre o casamento.

O que aconteceu

Um internauta quis saber sobre qual método contraceptivo elas utilizam. Arthur, então, surpreendeu com a resposta: "Na internet eu recebo uma chuva de mensagens perguntando se eu gostaria de ter filhos, quantos seriam e quem engravidaria, já que são muitas esposas. Tomamos uma decisão consciente. Isso não preserva apenas a nossa atividade, mas também afastá-las dos efeitos dos anticoncepcionais"

Sem dor de cabeça: "É mais fácil para todo mundo, não causa dor e impede uma gravidez indesejada. Se eu quiser ter um filho mais para frente, vou precisar pensar melhor sobre isso"

Acostumado com assédios: "Casar com 6 mulheres não é comum e isso desperta o interesse. Tem vezes que a porta da mansão parece um ponto turístico de João Pessoa com tantos visitantes esperando uma brecha para saber como a gente vive"

Arthur ainda disse que a vida com seis mulheres é como uma vida a dois: "Só tem o acréscimo de umas tpm's a mais".